Er du vild med true crime, skal du se denne nye biograffilm

Filmen tager sit udgangspunkt i et landområde syd for Seoul, hvor et kvindelig bliver fundet i en grøftekant – voldtaget og efterfølgende kvalt. En lokal mand bliver arresteret for mordet og kommer – efter tortur – med en falsk tilståelse, men lidt efter lidt indser det lokale politi, at kvinden blot er det første offer i en lang række sager. En detektiv tilkaldes derfor til at opklare sagen, og det udmønter sig i en nervepirrende jagt på morderen bag.

Memories of Murder følger ikke blot efterforskningen, men giver også et interessant indblik i, hvordan den sydkoreanske befolkning – i en tid præget af militærkup og oprør – opfattede de brutale mord som endnu et nationalt traume.

Memories of Murder er fiktiv og derfor ikke en dokumentarisk fortælling om seriemorderen og efterforskningen bag, men i stedet løst baseret på den – men er du fan af true crime, medrivende fortællinger og dramatiske efterforskninger, vil Memories of Murder næsten med garanti falde i din smag.

'Memories of Murder' kan ses i de danske biografer fra 20. maj.