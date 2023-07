Vinbar i København

Vinbarer er et oplagt sted at mødes med venner til en lang aften med timers snak, hygge og selvfølgelig masser af god vin. Om du er mest til stemningen på Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, Amager, Indre By eller Frederiksberg, har vi nedenfor samlet en række af de hyggeligste vinbarer, du kan opstøve i hele hovedstaden.

Kan jeg tage på vinbar, hvis jeg er mere til cocktails?

Fra europæiske vine fra Italien og Frankrig til australske, sydamerikanske og californiske vine. De fleste vinbarer byder på vine fra alle verdenshjørner, og der er med garanti noget for enhver smag. Er du alligevel ikke så meget til vin, men i stedet foretrækker en god cocktail, er der alligevel grund til at overveje en vinbar. For selvom vinbarerne ikke slår sig op som deciderede cocktailbarer, serverer flere af stederne også forfriskende drinks.

Kan jeg spise på en vinbar?

For at fuldende en aften med god vin er en lækker menu et oplagt tilvalg, og de fleste vinbarer tilbyder enten større snackanretninger til deling eller hele menuer.

Hvis du derimod har lyst til noget mere specifikt, som sushi, italienske pizzaer eller vegansk, kan du altid bestille bord på en vinbar efter middagen. Og hvis din aften er endt med et glas vin eller to for meget, og du mod alle forventninger vågner op med ondt i hovedet, er der heldigvis mange gode steder i København, der kan hjælpe med at kurere tømmermændene.