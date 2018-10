Her skal du spise poké bowls i København

Hos Maui Poké finder du op til ti forskellige poké bowls – alle sammen proppet med friske råvarer og lækre toppings. De to ejere, Youssef Ramy og Milan Damjanovic, har inden åbningen af Maui Poke rejst verden rundt for at studere de forskellige variationer af poké bowls med henblik på at udvikle deres egne signatur bowls.

Når du besøger Maui Poké, bør du også smage deres hjemmelavede lemonade eller mango-iste.

Ravnsborggade 12D, Kbh N.

Reykjaviksgade 3, Islands Brygge.