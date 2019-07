Karen Blixens 5 stærke bud, der stadig holder den dag i dag

2. Langsom livsstil

Slow cooking, slow juicing, slow mornings, slow fashion – i de seneste år er det blevet en tendens, at vi skal til at leve i et lavere gear. En livsstil, Karen Blixen advokerede for allerede i 1957, da hun i et interview med The New York Times Book Review sagde:

“Jeg kan bedst lide, at tingene går langsomt – det er måske en af grundene til, at jeg stod på en så god fod med de sorte folk i Afrika, for jo langsommere tingene gik, jo gladere var de. Det er rigtigt, at jeg holdt af at flyve, men i en flyvemaskine mærker man ikke farten. Så hurtigt som en racehest kan løbe – mere bryder jeg mig ikke om. Men for nutidens unge er farten i sig selv – tror jeg – en fryd.”