Mirós Mallorca

Kunsten lever videre

I 1954, som 68-årig, slår han sig permanent ned på Mallorca af hensyn til både sin kunst og sit helbred. Og begge dele viser sig at have umådeligt godt af det klare lys, Middelhavets havluft og ikke mindst det rummelige mallorcanske miljø, der giver Mirós kunstneriske arbejde ny kraft.

Han bygger det atelier, han længe har drømt om, hvor han kan udfolde sig i den helt store skala. Til det formål hyrer han arkitekten og vennen Josep Lluís Sert, der blandt andet har udtænkt den arkitektoniske plan for Barcelonas byudvikling tyve år tidligere. Da atelieret to år efter står færdigt, åbnes en ny kritisk bevidsthed i Mirós arbejde.

Mallorca giver ikke blot kunstneren den ro, han har manglet i Paris, men især den fysiske plads, han aldrig før har haft. Her bygger han sine store skulpturer og har for første gang mulighed for at pakke alle sine kasser og værker ud, så han selvkritisk og grundigt kan gennemgå hver enkelt. Flere gange river han sine gamle malerier i stykker. Øen er øjensynligt præcis lige så god for hans helbred, som han havde forestillet sig, for han fortsætter med at arbejde helt indtil sin død som 90-årig.

Inden sin død danner han fonden Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca med sin kone Pilar, hvorigennem de donerer huset, værkstederne og flere tusinde kunstværker til myndighederne i Palma de Mallorca.

I dag står Mirós atelier således åbent for enhver interesseret. Præcis som det så ud dengang. Når man besøger atelieret, virker det, som om Joan Miró blot er gået ud for at hente en kop kaffe og kan komme tilbage hvert øjeblik og kaste sig over et af de adskillige værker, han foretrak at arbejde på samtidigt.