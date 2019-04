Alt, du skal vide om søskenderelationer

Fascinationen af søskende

Bonus, plastik, halv, pap eller ekstra, betegnelserne er mange, og der kommer hele tiden flere til. Gennem sin forskning er Ida Wentzel Winther også stødt på benævnelser som hverdagssøskende, weekendbror eller bo-alene-barn, som en pige med en ældre, ikke hjemmeboende halvbror kalder sig selv. Ud over at være et forsøg på at definere relationen, så andre kan forstå den, viser betegnelserne også, at mange har et behov for at understrege, at deres ikke-helbiologiske søskendeforhold på ingen måde skal associeres til Askepots onde stedsøstre. Mange insisterer også på bare at sige ‘bror’ eller ‘søster’, lige meget om disse er halve eller bonus. Det forstår Ida Wentzel Winther godt:

“I snakken om hel- og halvsøskende ligger der stadig en implicit norm om, at ‘rigtige’ søskende er dem, der deler begge forældre. Selvom der i dag findes et hav af søskendekonstellationer, spiller den romantiske forestilling om kernefamilien stadig ind, og en stor del af den forestilling går ud på, at søskende er noget helt specielt,” siger hun og uddyber, at det biologiske søskendeskab har noget ikonografisk over sig, hvor sammenligning er næsten uundgåelig.