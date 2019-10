Arizona Muse: “Desto mere du ved, desto mindre har du lyst til”

Det er næsten for oplagt: At bruge ordet muse i et interview med Arizona Muse. Men den græske betegnelse for kvinder, der qua deres skønhed vedvarende inspirerer, er særdeles rammende for den 30-årige internationale topmodel fra Santa Fe. Ikke kun på grund af hendes åbenlyse skønhed – katteøjnene, de perfekt formede bryn og de fyldige læber – eller hendes gennemførte styling – mørkeblåt denimsæt, hvide cowboystøvler og en bred stråhat, men fordi hun, længe før Pia Kjærsgaard opfandt skældsordet ‘klimatosse’, satte sig for at bruge sit ydre til at tilskynde en mere bæredygtig tøjproduktion. Som de græske muser, der lod sig dyrke for kunstens skyld.

“Jeg er så glad for at være en del af denne tid og bevægelse. Alt for længe har vi ignoreret de mange forskellige parametre, hvor tøjproduktion har en skadelig indvirkning på miljøet,” siger hun, da vi mødes en solskinsstund i maj foran DR’s koncertsal, hvor modebranchens spidser er samlet for at diskutere bæredygtighed på Copenhagen Fashion Summit.