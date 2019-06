Fiero & Tonic er med sin simple opskrift et oplagt bud på en drink, der kunne gå hen og blive den helt store sommerdrink, som er nem at lave for alle.

Det skal du bruge:

75 ml Martini Fiero

75 ml af din foretrukne tonicvand

Isterninger

En skive appelsin til pynt

Mix alle ingredienser sammen i et såkaldt bobble-glas, som vist på billedet herover, og nyd i selskab med dine favoritpersoner. Mere simpelt bliver det ikke at nyde smagen af sol og sommer.