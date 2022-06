Gin og tonic er en favorit hos mange – og denne sommerlige udgave af den klassiske drink vil med garanti ikke være en undtagelse. Med et twist af mango får den ellers en anelse bitre gin og tonic tilført søde noter, mens den kraftige ingefær gør, at drinken ikke bliver alt for sukkersød. Et dejligt og sommerligt alternativ til den klassiske gin og tonic.

Opskrift på gin og tonic med mango (til tre glas)

Ingredienser:

1 mango

5-10 g ingefær (afhænger af, hvor stærk smag man ønsker)

1/2 dl lys sirup eller honning

1/2 dl vand

saft fra 1 lime

is

4 1/2 spsk gin

tonicvand

Sådan gør du: