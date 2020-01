Du bør aflægge den svenske highstreetgigant & Other Stories et besøg ikke kun for at købe tøj, men også for at se nærmere på deres velassorterede skønhedsafdeling. Her kan du gøre mange gode fund, særligt i deres store udvalg af kropspleje, som byder på lækker tekstur og god duft. Den nye kropsserie Avant-garde er ingen undtagelse.

Avant-garde air body soufflé, & Other Stories 95 kr.