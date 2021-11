5 skønne julegaver til kvinderne i dit liv

Marie Alkestrup om emnet

Hvorfor er emnet vold mod kvinder vigtigt at sætte fokus på?

"At sætte fokus på vold mod kvinder er utroligt vigtigt, fordi det ikke bare her i Danmark, men i hele verden er et kæmpe problem. Et problem som for mange kun blev værre under corona-pandemien, hvor mange kvinder var tvunget til at være mere hjemme med deres voldelige partner."

Hvordan får vi nedbragt volden mod kvinder?

"I Danmark tror vi måske, at partnervold ikke er så stort et problem, men tallene er chokerende, og noget der skal fokus på nu. Ifølge dansk kvindesamfund er omkring 100.000 danske kvinder udsat for fysisk og psykisk vold. Og Ifølge en artikel skrevet af den danske retsmediciner Asser Hedegård Thomsen, fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, som udkom i 2019 i det internationale tidsskrift Forensic Science International: Synergy er over halvdelen af alle de drab som er sket på danske kvinder de sidste 25 år blevet begået af en partner. Det er voldsomme tal, og tal som skal frem i lyset, da vold mod kvinder i hjemmet ikke nødvendigvis er dem som bliver bragt i nyhederne, på trods af at partnerdrab udgør 26,7 procent af alle drab i Danmark, hvor for eksempel bandedrab kun udgør 7 procent."

Har du nogen gode råd til, hvad man kan gøre for at gøre en forskel for voldsramte kvinder?

"Det, vi alle sammen kan gøre er, at tale højt om de her tal og sætte fokus på det som et af de største samfundsproblemer her i Danmark. Derudover bør vi alle være opmærksomme på kvinderne i vores liv og de forhold de lever i, træde til og støtte. Man kan også hjælpe ved at donere, som for eksempel The Body Shop gør det til organisationen LOKK, som er Landsorganisation af kvindekrisecentre, der repræsenterer mere end 50 kvindekrisecentre rundt om i landet med 500 ansatte og over 1.500 frivillige."