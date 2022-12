Beautyeksperten: Her er de 6 produkter jeg køber igen og igen

“Vi ved nok efterhånden allesammen, hvor vigtigt det er at have en god hudplejerutine til natten. Det er nemlig mens vi sover, at huden reparerer og fornyer sig selv. Huden mister en del fugt om natten, og derfor kan den rette natcreme gøre hele forskellen for, om du vågner med en sund og rosa glød. Det gør du med denne, og det er en af grundene til, at jeg elsker cremen. Den trænger let ind i huden og beskytter din hud mod fugttab så du vågner op med en blød og ‘plumped’ hud.”