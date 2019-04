Byt dine gamle skønhedsprodukter til nye

Ligesom dit klædeskab er fyldt med tøj, du ikke længere bruger, har du utvivlsomt gamle skønhedsprodukter, der bare står og samler støv.

I stedet for at smide dem ud, kan du fra i dag bytte de gamle ansigtsprodukter til et helt nyt af slagsen fra hudplejebrandet Simple – kvit og frit.

Som navnet antyder, laver Simple enkel og overskuelig hudpleje. Mærket vil med det nye bytte-tiltag sætte fokus på, hvor meget, vi har stående, som vi faktisk ikke bruger, samt hvor få produkter, der skal til at opretholde en nem og overskuelig hudplejerutine.