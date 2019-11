Charlotte bruger denne retro mascara til at gøre øjnene endnu mere blå

Et hemmeligt skønhedstip?

Hvordan holder du dig sund?

“Især om vinteren kan jeg føle, at huden mangler lidt glød, og her hjælper det at dampe ansigtet over en gryde med kamillete. Jeg hælder økologiske kamilleblomster i en gryde og damper huden ved at holde ansigtet ind over dampen med et håndklæde over hovedet.”

“Jeg starter hver morgen med 15-20 minutters yoga. Man skal lige lidt tidligere op, men det er virkelig rart. Jeg tager også kollagentilskud for huden fra Feel Iceland. Det virker først efter noget tid, men jeg synes, at jeg kan se det på de fine linjer i ansigtet.”

Hvad hjælper dig, når din hud føles ekstra tør?

“Jeg sover med en fugtende natmaske fra Biologique Recherche og min natcreme fra Trilogy. På den måde er huden stadigvæk fugtet, når jeg vågner næste morgen.”

Hvilke makeupprodukter frisker dig øjeblikkeligt op?

“Jeg bruger en lysreflekterende concealer under øjnene fra Bare Minerals og Benefits Hoola-bronzer, som jeg lægger ved kindbenene. Den gør ret meget for mig. Og så elsker jeg blå mascara, fordi det gør mine øjne vildt blå. Jeg bruger det både til hverdag og fest.”