Føler du nogle gange, at den røde læbestift gør dine tænder mere gule at se på? Det skyldes formentligt, at du har brugt en læbestift med orange undertoner frem for kølig blå som Macs populære Ruby woo.

Netop derfor er Macs klassiker også det foretrukne valg, når modellerne skal have røde læber, da den også får tænderne til at fremstå kridhvide.

Lipstick i ruby woo, Mac hos Matas.dk 85 kr.