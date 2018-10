De største myter om parfumeallergi

Naturlige og økologiske produkter fremkalder ikke allergi

FALSK: Hver fjerde dansker tror, at man kan reducere risikoen for parfumeallergi ved at bruge naturlige og økologiske produkter. Men parfumeallergi udløses ikke kun af kemiske duftstoffer.

“Selvom naturlige og økologiske produkter ikke indeholder kemisk fremstillet parfume, kan de stadig indeholde plantestoffer, som er ligeså allergifremkaldende som syntetiske stoffer. Faktisk er et af de mest allergifremkaldende stoffer vi kender Oak moss, der er et naturligt parfumestof, som stammer fra egetræsmos. Man er derfor ikke på den sikre side, bare fordi man for eksempel vælger et produkt, der er naturligt eller økologisk. Hvis man vil minimere risikoen for parfumeallergi, bør man altid kigge efter allergimærkning på produktet – for eksempel AllergyCertifieds mærkning.”