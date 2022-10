Denne budgetvenlige olie, gør dit hår silkeglat

Hårolien fra SEBASTIAN, viste sig at være det perfekte match til Majas lange røde lokker. Olien formåede at være glansgivende uden at det tyngede Majas fine, lange hår. Olien indeholder fugtgivende arganolie og har en find duft at sandel- og cedertræ og arganolie, der frisker håret op uden at det bliver for parfumeret.

"Olien gør mit hår blødt og velduftende og glansen holder hele dagen" siger Maja Laungaard om den anbefalede hårolie.