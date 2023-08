Derfor vil internettet have dig til at bruge kaffe i din makeup

Sådan lægger du latte makeup

Vil du selv gøre looket efter, handler det om at vælge karamelfarvede makeupprodukter. Det vil sige brune nuancer, som er varme og gullige i tonen frem for de mere røde, orange eller de kølige brune toner, som bruges til at lave skygger og contouring med.

Det vigtigste makeupprodukt til dette look er en varm bronzer i enten creme eller fast form. Den skal lægges ved kindben, tindinger og øjenlåg. Dernæst kan du bygge på med dine andre varme lattefarvede øjenskygger på øjenlågene og en lattefarvet lip pencil og lipgloss på læberne for et fuldendt latte makeup-look.