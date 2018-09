Det enkle franske skønhedstrick du skal kende

Har du også kigget misundeligt efter en cool Parisienne, der bare har dét der helt rigtige, afslappede og gennemførte look?

Costumes skønhedsredaktør Marie Alkestrup rejste til Frankrig for at undersøge, hvorfor de franske kvinder især er vilde med at bruge en helt særlig slags vand i deres skønhedsrutine.

Hvert sekund bliver der nemlig solgt en flaske Avène Termalkildevand på verdensplan. Men hvorfor er netop vandet fra kilden i Sydfrankrig blevet så populært, og kan det være lidt af hemmeligheden bag de franske kvinders naturlige og fejlfri hud?