Hvordan sørger du for selvkærlighed derhjemme?

“Et af mine allerhelligste ritualer er den store indsmøring af kroppen efter et bad, for det er ikke så tit, at vi lige får mærket os selv og gået kroppen efter. Her kommer du lidt i kontakt med dig selv på en måde, som jeg synes er at vise dig selv lidt kærlighed. Og med en Body Butter fra The Body Shop får jeg stimuleret endnu flere sanser, fordi konsistensen er blød og dufter skønt. Desuden starter mine morgener med ansigtsvask og cremer. Om aftenen er det den store afrensning, meget gerne med to forskellige renseprodukter og igen cremer. Det kan lyde voldsomt, men det er alt sammen med til at sørge for, at jeg får passet godt på mig selv.”

Hvorfor er det så vigtigt for dig med de ritualer?

“Da jeg for otte år siden blev opereret i knæet, var jeg sengeliggende i ni måneder, hvor det eneste, der holdt mig oppe, var mine daglige skønhedsritualer. De gav mig en form for holdepunkt. Men det at jeg stadig kunne holde fast i min skønhedsrutine, gav mig en følelse af, at jeg ikke havde givet totalt op. For så længe forfængeligheden og lysten til at gøre noget godt for mig selv stadig var der, følte jeg, at der var en vilje til at holde godt fast og kæmpe mig igennem det. Så det betyder meget for mig.”