Dit beautykøb handler ikke om produktet, men om det her

En benhård SoMe-strategi har banet vejen for mange af de skønhedsmærker, der er populære i dag. De har været ekstraordinært dygtige til at kende deres målgruppe og dennes behov – blandt andet behovet for at dele billeder på Instagram. Derfor er der i produktudviklingen lagt vægt på at skabe Instagram-værdige detaljer.

Det bedste eksempel er onlinesuccessen Glossier, hvis indpakning er som skabt til at dele på Instagram. Fra det stilrene design og den kendetegnende font til de lyserøde bobleplast-punge, som følger med hvert køb.