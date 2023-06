Du kan gøre en (hel) del ved tyndt, slidt og træt hår

Min 'ultrasunde' skepsis overfor mirakler udført i eget hår forsvandt mindre end et døgn efter min første konsultation. Dét vender jeg lige tilbage med om lidt – først skal vi lige runde konsultationen: Under en halv time tog den, men den tid udnyttede Lars Skjøth optimalt til både minutiøst at undersøge min hårkvalitet gennem en slags forstørrelsesglas, at fotografere mindre flatterende billeder af alle(!) mine særligt hårtynde steder og ikke mindst til grundigt at forklare hvilken forvandlingsrejse, mit hår nu skulle ud på. Det skulle gerne resultere i det flotte hår, jeg altid har ønsket mig – og dét det helt sikkert resulterede i var en lettere tidskrævende og ny hårrutine. Hårklinikkens resultater er baseret på – og styrkes ved – at du hver aften inden sengetid kommer en ekstrakt i hårbunden. Den er blandet til dig personligt i forhold til hvilke indsatsområder, der især skal arbejdes med. Det tager omkring 5 minutter, men for én (mig) der er vant til en aftenrutine, som ikke kan inkludere andet end 3 minutters tandbørstning, føltes det som en evighed. Nu – ca. tre måneder efter starten på den nye vane – har jeg lært at høre en podcast eller noget andet nyttigt imens hårritualet udføres.

Og så vender vi tilbage til det første resultat. Før jeg trådte ind på Hårklinikken første gang, var jeg som skrevet bevidst om, at jeg måske ikke besad den kraftigste eller den mest frodige hårkvalitet – men jeg var på ingen måder klar over, hvor galt fat det egentlig var – OMG. En vigende hårgrænse var under opsejling i både højre og venstre side viste det sig, min hovedbund var i en trist forfatning (så der var god grund til, at den kløede!) og mit fine hår knækkede af i en grad, hvor jeg oprigtigt oplevede en daglig forundring over, at der alligevel blev ved med at være hår på mit hoved.