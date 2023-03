Endelig! Nu kan du få denne hypede solcreme i Danmark

Solens UV-stråler er den direkte vej til dybere rynker og solskader, og det kommer nok ikke bag på mange, at solcreme bør være en essentiel del af din daglige hudplejerutine. Som skønhedsredaktør kunne jeg ikke drømme om at gå udenfor uden solcreme – heller ikke på en regnvåd gråvejrsdag, men en hurtig rundspørge på Costume-redaktionen afslørede til min store overraskelse, at jeg faktisk er den eneste, der bruger solcreme hver dag. Spurgt ind til, hvorfor mine kolleger ikke bruger solcreme var det mest gennemgående svar, at solcreme ofte gør huden fedtet at se på – eller at det får huden til at slå ud.

Uanset om du hører til blandt dem, der bruger solcreme hver dag, kun når solen skinner eller så godt som aldrig, er jeg sikker på, at du vil være begejstret for at høre, at man nu endelig kan få Supergoop! i Danmark. Det amerikanske brand er om nogen specialister i solcreme, og der findes faktisk ikke et produkt i serien, som ikke indeholder spf.

Den absolutte bestseller er Unseen Sunscreen spf 30, der i den grad lever op til sit navn. Den er nemlig komplet usynlig på huden. Og det er netop denne kvalitet, der har givet den en kæmpe fanskare verden over. Dens gennemsigtige gel-agtige konsistens kender du fra konsistensen af en primer, hvilket nok er grunden til, at mange tænker på den som en primer med solfaktor og ikke den anden vej rundt. Unseen Sunscreen er et multiprodukt med en rigtig god primer-effekt, der giver din hud en fin og jævn overflade – og får din foundation til at lægge sig bedre og holde i længere tid.