Er de tynde 90'er-øjenbryn tilbage?

Knap en måned er gået, siden forsiden blev præsenteret for offentligheden, og Rihannas mange fans har endnu ikke slået sig løs med pincetten. Hvor meget skal der egentligt til for at vippe Cara Delevingnes buskede bryn af pinden, efter at have dikteret idealet de seneste fem år? Hvis man spørger brynekspert og klinikindehaver Kenny Anker, vil det kræve meget mere end en Vogue-forside:

“Man skal altså huske, at en Vogue-forside, hvor Rihanna har så tynde øjenbryn, ikke nødvendigvis betyder, at det også er en trend i det virkelige liv. Den lavpraktiske forklaring (på de tynde øjenbryn, red.) er, at der skal skabes noget opmærksomhed og laves noget larm – og det må man sige er lykkedes.”