Få længere vipper for 16 kroner - helt uden mascara

Der er ikke meget Vaseline ikke kan hjælpe med at fikse, fra tørre neglebånd, små rifter og sprukne læber. Og nu også dine vipper. Lige nu trender #lashhack på TikTok, og tippet er så enkelt, at alle kan være med. Kom en smule Vaseline på vipperne, og buk dem herefter med din vippebukker. Et voila! Ingen mascara, men til gengæld både længere og fyldigere vipper.