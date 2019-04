Sådan fjerner du neglenes gule skær

Sådan gør du

Put en smule tandpasta på din negl, og brug tandbørsten til at gnide tandpastaen rundt i cirkulære bevægelser.

Lad det sidder i fem minutter, og skyl af. Gør det et par gange om ugen for virkelig at slippe af med det gule skær.

Tandpasta virker mod det gullige skær, da den indeholder milde slibemidler, der kan fjerne overfladiske pletter på tænderne.