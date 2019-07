Glem K-beauty: Nu overtager J-beauty skønhedsverdenen

Forebyg, forebyg, forebyg

“J-beauty handler først og fremmest om sund og smuk hud,” fortæller Mark Trenter, og et vigtigt fokusområde er forebyggelse. Det adskiller sig fra den typiske tilgang til hudpleje i Norden, hvor vi i stedet først reparerer, når skaden er sket. Men det er sværere at gøre noget, når først solskaderne har sat sig på huden. Det ved de japanske kvinder, som derfor smører med solcreme dagligt og passer på huden med skønhedsrutiner, der stammer fra årelange skønhedstraditioner. Et af de elementer, de i Japan også lægger stor vægt på, er vigtigheden af at rense huden helt ren, fortæller Mark Trenter. Japanske kvinder er især glade for at rense med olier, som bliver masseret ind i huden og dernæst vaskes af – en proces, som gentages af flere omgange. Nogle vasker endda efter med et andet renseprodukt. Dernæst bliver de forskellige produkter smurt på og masseret ind i huden, så du får endnu mere ud af hver eneste hudplejende ingrediens.