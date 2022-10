Glitter er på alles øjne dette efterår

None of the plastic, all of the shine. Fyr op for din glitter makeup – Ganni lancerer i samarbejde med Submission Beauty glitter i 3 limited edition farver; sølv, pink og guld. Meget ofte er glitter fyldt med både plastik og kemikalier, der selvsagt hverken er gode for dig eller miljøet, men dette gør Ganni x Submission Beauty op med. I stedet er glitteret plantebaseret og bliver nedbrudt sikkert i kontakt med vand. Her er hverken plastik eller skadelige kemikalier, og derudover er øjenskyggerne pakket i en plastik-fri og 100% genanvendelig indpakning.

Det er første gang Ganni kaster sig ud i et beauty-samarbejde (men forhåbentligt ikke sidste). At samarbejdet skulle opstå med lige netop Submission Beauty er der en god grund til:

"Submissions univers er super udtryksfuldt og farverigt ligesom Gannis, og jeg kunne ikke være gladere for, at vores første beauty collab er med dem. Vi er kommet frem til tre fantastiske farver, der er lavet til at man virkelig bare skal slå sig løs, udtrykke sig som man vil og være en lille smule ekstra,” siger Ditte Refstrup, der er founder og Creative Director hos Ganni.