4 flotte frisurer, du kan sætte på 10 sekunder

Silketørklædet

Det er formentligt ikke gået din næse forbi, at accessories til håret har været en dominerende tendens i år. Trenden startede med plastikspænder og perler, men nu er fokus i højere grad på silkebånd og tørklæder, hvoraf sidstnævnte bliver et stort hit i håret denne sommer. Brug silketørklædet til at holde på hestehalen ved at samle håret i en lavthængende hestehale, som du fæstner med et stort tørklæde for en afslappet og stilfuld frisure.