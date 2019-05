Høj, stram hestehale

På dage, hvor du både ser træt ud, har fedtet hår og alt for lidt tid til at gøre noget ved det bør du prøve den høje, stramme hestehale, der giver et naturligt ansigtsløft. Frisuren skjuler på elegant vis fedtet hår og ligner, at den har taget lang tid at sætte, selvom den kan klares på under fem minutter.

Red håret godt igennem, vend hovedet nedad, og saml håret så højt på hovedet som muligt i en stram elastik. Her bliver fedtet hår pludselig en fordel, da det vil være nemmere at tæmme flyvske hårstrå, men de kan også klares med lidt hårspray.