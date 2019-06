Da den amerikanske sangerinde Solange i 2016 fik sit globale gennembrud med singlen Don’t Touch My Hair, var hun stemmen, der sang om en følelse, som langt de fleste (inklusive undertegnede) brune mennesker vil kunne nikke genkendende til: oplevelsen af gennem hele livet at få kommentarer, blive berørt, blive bemærket på grund af sine krøller. Ofte på ganske grænseoverskridende vis og helt uden at spørge først. “Don’t touch my hair / When it’s the feelings I wear,” sang Solange og startede en samtale, der for langt de fleste hvide var ukendt territorium. Men det statement, der ligger i Solanges sang, er ikke nyt. Hun satte det bare på den popkulturelle dagsorden.

“‘Don’t touch my hair’ er et helt almindeligt udsagn blandt sorte kvinder og har været det i årtier – men der sker noget, når der bliver sat omkvæd til ting, man har sagt internt. Vores krop er ikke et museum, og det er det, det handler om,” forklarer Lucia Odoom, kulturjournalist og bagkvinde bag Politikens Poptillæg.