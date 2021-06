Derfor er denne prisvenlige investering vejen til sundere hår

Hovedbundsmassage

Indenfor det seneste år har både udenlandske og danske hårbrands stået i kø for at lancere et helt særligt redskab: en scalp massager. Det er et redskab beregnet til hovedbundsmassage, så du selv kan give hovedbunden en velfortjent massage. Udover at det føles godt, er det også fordelagtigt for dit hår, hvis du for eksempel døjer med hovedbundsproblemer i form af skæl, fedtet hår eller inflammation. Masserer du med din scalp massager frigøres hårrødderne af eventuel tilstopning fra døde hudceller, skidt og ophobede produktrester. Bliver hårrødderne ofte tilstoppede, kan det påvirke din hårvækst og give ubalance i talgproduktionen, så du får mere fedtet hår.

Udover at eksfoliere sætter hovedbundsmassage også gang i blodcirkulationen omkring hårrødderne. Det skulle give mere ilt og næring til hårrødderne, som derfor får bedre betingelser for at gro stærke nye hårstrå.