Efterårets største hårtendenser

Au naturel

Hold fast i det minimalistiske, og omfavn det naturlige og såkaldte “I woke up like this”-look. Til Lanvin og Hermès var hårsprayen lagt væk, og modellerne blev sendt ned ad catwalken med naturlige og hverdagslige frisurer, hvor de små, fine hår fik lov at stikke frem. Tekstur er stikordet for denne trend, og den er supernem at kopiere.