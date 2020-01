Frisuren, der redder alle dårlige hårdage

Alle kender følelsen af at vågne op, se sig i spejlet og konstatere, at håret lever sit helt eget liv.

Selv den værste hårdag kan reddes ved at gå i bad, eller ved at hive en hue over hovedet, men hvis tiden er knap, kan du også ty til en nem frisure, der får fedtet, kruset og tørt hår til at fungere.