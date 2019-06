Det skal du huske, når du farver håret derhjemme

Hvilke skader efter hjemmefarvning skal frisører oftest rette op på?

“Vi oplever oftest, at kunder med blond hår kommer for at få en SOS-behandling, efter de har farvet deres lyse hår mørkere – og det kan gå frygteligt galt. Afblegning, striber og balayage er behandlinger, som jeg absolut ikke anbefaler at prøve på egen hånd. Efter en blegning vil der altid forekomme gule toner, og samtidig slider det meget på håret. Derudover er det også svært at få et pænt resultat ved afblegning.”



Hvor dyrt er det at rette op på en mislykket hjemmefarvning?

“Det kan koste alt imellem 1.000 til 10.000 kroner afhængigt af, hvor ødelagt håret er og hvad der skal til for at fikse det. At reparere hjemmefarvet hår tager også meget længere tid, end hvis du havde farvet håret hos frisøren.”