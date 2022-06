Her er hårkuren, som allerede har over 10 milliarder visninger på TikTok

Sådan virker det

Leave-in hårkuren skal bruges i det håndklædetørre hår efter badet. Vil du have den bedste effekt, skal produktet bruges i et længere forløb, hvor du først påfører det efter hver hårvask i de første fire til seks hårvaske. Dernæst kan du nøjes med at bruge det hver anden eller tredje gang. Hårmasken er desuden ret drøj i brug, da kort hår kun kræver omtrent et pump af produktet, mens langt hår skal have to til fire pump, alt efter om du har fint eller tykt hår. Fordel produktet i hårets længder, og særligt i de sidste spidser, som altid har brug for ekstra plejende omsorg.