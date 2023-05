Den syrlige eddike er ikke kun genial til at vaske håret for det kalkslør, som lægger sig uden på håret, når det bliver vasket i det kalkrige vand, vi har i Danmark, men det kan også bruges til at lysne dit hår. Vær dog opmærksom på at eddike er en skrap væske, og derfor kun skal bruges på hår, der ikke er for skrøbeligt i forvejen. Undgå derfor helst metoden, hvis du har meget fint hår eller skadet hår grundet varme stylingredskaber eller hårfarve.

Sådan gør du

Bland lige dele eddike og vand i en kande, og fordel det i håret enten inden eller i badet. Brug en hvid eddike hvis du ønsker en kølig tone som resultat, og hold dig til en almindelig æblecidereddike hvis du gerne vil bibeholde en varm nuance. Vælger du at fordele eddiken i håret inden badet, er en nem måde at gøre dette på ved at bruge en sprayflaske til at fordele ligeligt rundt. Spray håret til det er helt vådt og lad det derefter sidde i cirka fem minutter, inden du går i bad og vasker håret normalt. Du kan også fordele blandingen i slutningen af dit bad, hvor du hælder blandingen over håret, efter du har vasket med shampoo og balsam og derefter skyller efter med vand.

Begge metoder vil give et mere blankt udtryk og fornemmelsen af lysere hår. Du kan benytte denne metode en eller to hårvaske i træk og derefter en gang hver anden eller tredje uge for at holde resultatet ved lige.