Sådan holder du liv i lokkerne, mens landets frisører holder lukket

Har du nogle gode råd til, hvordan man kan vende hjemmetiden til ens (hårs) fordel?

“Brug tiden derhjemme til at give dit hår en velfortjent ferie fra alt, hvad der hedder styling og varme i form af glatte- eller krøllejern. Husk også at pleje med hårkure. Nu, hvor man har masser tid, er der ikke nogen undskyldning for ikke at få brugt en hårmaske mindst en gang om ugen. Jeg synes, at man skal gå all in og bruge nogle af de masker, som skal sidde i håret hele natten. Er man til det, kan man også lave sin egen hårkur ud af nogle gode olier, som kan virke i håret natten over. Min favorit er Purely Professionals hårkur Hair repair 2, som kan sidde i håret hele natten”

Har du et godt tip til en hjemmelavet maske?

“Brug olier med små molekyler, så olien trænger ordentligt ind i håret. Det nytter ikke noget at tage rapsolien fra køkkenskabet. Den vil bare lægge sig uden på håret og fedte frem for at pleje.”