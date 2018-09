Uventet hårfarve vil dominere 2019

2018 har budt på mange forskellige hårtendenser, men nu lakker året så småt mod enden og det er tid til at se nærmere på de look, der vil dominere 2019.

I stedet for at kigge i krystalkuglen, har vi kastet et blik på catwalken til de internationale SS19-modeuger. I London og New York er særligt én hårtendens gået igen hos designere som Marc Jacobs, Ashley Williams og Matty Bovan, som alle slår et slag for lyserøde og pink lokker.

Derfor kan du godt regne med at se meget mere til lyserødt hår i 2019, og hvis du ikke har mod på at kaste dig ud i en neonpink nuance, kan du prøve dig frem med en mere sart og diskret lyserød, som du blander med blond.

Lad dig inspirere af de bedste lyserøde look herunder.