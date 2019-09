Vitaminer til håret – hvilke skal jeg vælge?

Slidt hår, tyndt hår eller tørt hår?

Der kan være mange grunde til, at dit hår ikke er så tykt og sundt, som du drømmer om, lige fra varmestyling og afblegning til hormonelle forandringer i forbindelse med graviditet.

Heldigvis er der hjælp at hente i det voksende udbud af vitaminer til håret, som vil gøre en stor forskel for dine lokker uanset dit problem.

Et sundt hår starter nemlig med cellevæksten i hårrødderne, som har brug for vitaminer og mineraler for at danne nye stærke hårstrå. Det kan du få ved hjælp af en varieret kost, men du kan også supplere med et tilskud af vitaminer til håret.