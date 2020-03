God håndhygiejne er den bedste beskyttelse mod den nye coronavirus, men hyppig brug af håndsprit fjerner hudens naturlige fedtlag, så dine hænder har brug for ekstra fugt.

Sørg derfor for altid at have en fugtende håndcreme inden for rækkevidde. Herunder har vi samlet fem af de bedste, som nemt kan komme med i tasken.