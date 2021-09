1. Tag et lækkert, nyt kollagenshot on the go

Det bedste ved beautyrutiner er klart, hvis de er nemme – og lækre! Og det har et helt nyt produkt faktisk sørget for, når det kommer til at huske at få mere kollagen. Oslo Skin Lab og Palæo har nemlig sammen udviklet et 'collagen shot' med en lækker smag af hindbær og ingefær. Udover at det er fyldt med gode og boostende ingredienser fra netop ingefær og hindbær, er der tilsat 2,5 gram smagsneutralt kollagenpulver fra Oslo Skin Lab.

På den måde kan du nemt få boostet både din hud og din energi on the go, mens du nyder et lækkert shot. Udover shottet har de to virksomheder også sammen lanceret en skyr med kollagenpulver i. Begge produkter kan fås hos 7-Eleven.