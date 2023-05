Her er de 5 bedste bodyscrubs - der giver dig blød hud og glød

Skrub dig til en blød hud

Sommer er lig med meget mere bar hud. Få en glød, der ikke blot er jævn, men som også holder sig flot i lang tid ved at eksfoliere huden – enten ved brug af daglig tørbørstning eller en bodyscrub i badet et par gange om ugen.

Når du eksfolierer huden, fjerner du de døde hudceller, som kan være med til at give din hud et mat og trist skær.

Ligeledes døjer flere med ru og knoppet hud på overarme eller lår, hvilket skyldes, at de døde hudceller har ophobet sig i hårsækkene. Sørg for at bruge en parfumefri bodywash, og giv din hud masser af fugt. En fugtcreme indeholdende carbamid er effektiv mod de røde knopper, da det opløser knopperne og peeler det øverste hudlag.

Knopper eller ej, husk at give huden masser af fugt bagefter så du er klar til sommerens badetøj og de smukkeste sommertoppe.