5 tegn på, at din hud hader din creme

Du bryder dig ikke om lugten

Reagerer du instinktivt med en utilpashed på duften af din nye creme, er der stor sandsyndlighed for, at din hud også vil reagere. Hvis cremen er for parfumeret eller lugter af skrap kemi, kan det være første indikation af, at din hud heller ikke vil bryde sig om produktet.

Du slår ud

Ofte vil urenheder komme som følge af en hormonel ubalance eller en stresset periode, men en gang imellem kan det også være en ny ansigtscreme, som skaber ravage og inflammation.

Hvis du ikke plejer at slå ud, er der derfor god grund til at holde øje med, om urenhederne startede, da du begyndte at bruge en ny creme. Hold en pause, og læg mærke til, om din hud bliver bedre. Er det tilfældet, skal du nok overveje en anden creme.