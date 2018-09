7 skønhedsfejl du begår uden at vide det – og nemt kan undgå

4. Du renser din hud for meget

De fleste af os har en tendens til at bruge for skrappe renseprodukter for at få bugt med urenheder. Det er den forkerte taktik, da du risikerer at produkterne i stedet udtørrer din hud, der reagerer ved at blive endnu mere uren.

Brug i stedet en mild rens, som effektivt fjerner makeup og snavs uden at udtørre. Lige nu er det meget populært at rense med en såkaldt Micellar Lotion, som du fordeler på en vatrondel og forsigtigt fjerner makeup og snavs med helt uden brug af postevand. Rensevandet er ideelt til hud med tendens til irritation på grund af stress, forurening eller tør luft – og så er det heller ikke så tidskrævende, som når du bruger et klassisk renseprodukt, der skal fjernes med vand.