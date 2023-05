Med eller mod hårene?

Barber altid i hårenes retning. Rigtig mange af os barberer imod hårenes retning, hvilket blot øger risikoen for indgroede hår. Sørger du for at skifte din skraber jævnligt, er det ligeså effektivt at barbere i samme retning som hårene gror. Så snart bladene på din skraber bliver sløve skal du også køre flere gange med skraberen for at opnå en glat barbering. Og du øger chancen for indgroede hår og irritation.

Sørg for at skylle skraberen grundigt efter hver gang, og lad den ikke ligge i badet. Opbevar den i stedet et tørt sted, så der ikke samler sig bakterier og du undgår rust.