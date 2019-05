Solcremerne fra Avène giver bred og effektiv UVA- og UVB-beskyttelse takket være et kompleks af kun fire solfiltre. Solfiltrene er stabile og nedbrydes ikke af solens stråler. Et kraftigt antioxidant-kompleks sikrer samtidig beskyttelse mod de frie radikaler, der dannes flere af ved ophold i solen. Frie radikaler giver oxidativt stress og bidrager til for tidlig aldring af huden, men ved at bruge Avène solcreme – og i øvrigt følge de gode solråd – minimerer du din risiko for solskader.

Cremerne føles fuldstændig matte og ikke-fedtende på huden med det samme, og produkterne er helt uden hvidt skær på huden. Avène kalder konceptet 'Nude Skin Feel', og det dækker over fornemmelsen af ikke at have creme på men visheden om at være optimalt beskyttet.