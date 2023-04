Denne øjencreme giver fugt, fugt og endnu mere fugt

Vi kender det alle. Den lidt nedslående følelse det kan være at kigge sig selv i spejlet efter en nat med for lidt søvn, travle dage, eller mange timer foran computeren. Ligesom både vind og vejr sætter sine spor på den sarte hud omkring øjnene. Din hudbarriere svækkes, hvilket fører til fugttab – og mørke rande, poser under øjnene og en synligt tyndere hud bliver hverdag.

Men der er heldigvis hjælp at hente. Og Chanels nye øjencreme, Hydra beauty micro crème yeux, er et rigtig godt sted at starte.

Cremens hemmelighed skal findes i den (Chanel) ikoniske hvide camelia blomst – mange er måske ikke klar ovar at den udover at være utrolig smuk også indeholder utrolig meget fugt, som din hud vil elske. Kigger du på cremen vil du med det samme spotte de små kapsler – resultatet af en teknologi, der indkapsler en blanding af hvid camelia, algeekstrakt og tetrapeptider – og den kombination styrker altså hudbarrieren og forsegler fugten i huden – ligesom poser og mørke rander mindskes betydeligt. Faktisk findes der intet mindre end 3800 af de små potente kapsler i hver øjencreme – som i øvrigt også er med til at sikre, at ingredienserne er helt friske, når de frigives på huden.

Sæt øjencremen på køl, og brug den både morgen og aften. Den øjeblikkelige effekt er ikke til at tage fejl af. Øjenomgivelserne virker mere plump, særligt i området under øjnene, ligesom de fine linjer træder mindre frem og hævelser mindskes. Og så er der ikke meget, der føles som godt for trætte øjne som en kølende (også uden at stå på køl) opfriskende øjencreme.