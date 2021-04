Derfor kan stueplanter redde din hud

Smarte planter

Ifølge den førnævnte undersøgelse får du endnu mere ud af dine planters evne til at fugte luften, hvis du husker at tørre bladene over med en klud, så eventuel støv bliver fjernet. Planter har, ligesom menneskers hud, porrer, og er plantens porrer blokeret af gammelt støv, kan de have sværere ved at ånde, ligesom at de får en anelse svære ved at fange sollys igennem bladene og omsætte sollyset til energi, som på sigt giver mere luftfugtighed i din stue.

Er du på udkig efter planter med flere smarte funktioner, er aloe vera et godt bud. Den kan både smøres på huden og skulle også ifølge et ældre studie fra Nasa fra 1989 have utroligt gode evner til at rense luften for forurening – og det er endnu ikke lykkedes denne skønhedsredaktør at tage livet af sin aloe vera-plante, hvilket tyder på, at det er en god plante til dig, som er førstegangsejer af de alsidige stueplanter.