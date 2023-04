Derfor skal vitamin C være en fast del af din hudplejerutine

Ikke mange ingredienser har et ligeså godt ry som vitamin C. Og derfor: Har du endnu ikke gjort vitamin C til en fast del af din hudplejerutine er det nu, du skal gøre det. Vi kigger nærmere på den populære ingrediens og giver dig svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål, når det kommer til C-vitamin.

Hvad er vitamin C?

Vi kan ikke selv producere vitamin C, men det er et vigtigt og nødvendigt næringsstof for kroppen – herunder også huden. Vitamin C findes naturligt i frugt og grøntsager – og kan altså ligeledes fremstilles syntetisk til brug i hudpleje. Der findes flere former for vitamin C, der i sin rene form hedder ascorbinsyre. Dette er også den mest aktive form for vitamin C. Der findes dog også et væld af vitamin C-derivater. Her er vitamin C kombineret med andre ingredienser for at holde vitamin C'et stabilt – i disse formler frigives det rene indhold af vitamin C, når det kommer i kontakt med huden.

Er vitamin C for alle?

Det korte svar er ja. Din hud, og det er uanset alder, kvalitet eller hudtype, vil have gavn af vitamin C. Præcis ligesom med al anden hudpleje er det dog vigtigt, at du er konsekvent, hvis du vil se resultater. “Vitamin C er en powerfuld anti-oxidant, der ikke alene beskytter huden mod de frie radikaler – den udjævner også hudtonen og booster produktionen af collagen. Det mest optimale er at bruge vitamin C to gange dagligt, altså morgen og aften. På den måde beskyttes din hud døgnet rundt – både mod udefrakommende faktorer som forurening og UV-stråler, men også mod interne faktorer som stress eller manglende søvn, der kan skade huden,” fortæller Elisabeth Bouhadana, der er Global Scientific Director hos L’Oreal Paris.